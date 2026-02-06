Aggredita e colpita al volto in pieno centro reagisce e mette in fuga il rapinatore

Una donna è stata aggredita e colpita al volto in pieno centro a Udine, ma ha reagito e ha fatto scappare il rapinatore. Era sera tardi, giovedì 5 febbraio, quando stava tornando a casa dopo il lavoro e, attraversando via Rauscedo, è stata sorpresa dall’attacco. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti, che hanno assistito alla colluttazione. La donna è riuscita a difendersi e il malintenzionato è fuggito senza portare nulla. Sul posto sono arrivati i carabinieri

Erano le 22 di ieri sera, giovedì 5 febbraio, quando una donna che rientrava a casa dopo il lavoro stava attraversando via Rauscedo, nel cuore di Udine. È lì che è stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto. L’uomo l’ha bloccata, colpendola al volto nel tentativo di strapparle la borsa.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Un residente ha allertato le forze dell’ordine dopo aver assistito a una tentata rapina in strada, dove un uomo aveva minacciato una donna con un coltello per sottrarle la borsa.

