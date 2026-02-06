Aggredisce e sequestra la compagna intrappolata anche un'amica che ha provato ad aiutarla

Un uomo di 50 anni ha sequestrato due donne nel parco della Madonnina a Ostia. Dopo averle rinchiuse in una baracca con un lucchetto, la una si trovava la compagna e l’altra un’amica che aveva cercato di aiutarla. La polizia è intervenuta e ha liberato le donne, mentre l’uomo è stato portato in cella.

Doppio sequestro nel parco della Madonnina a Ostia, dove un 50enne ha chiuso con un lucchetto due donne in una baracca. Arrestato, è in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Madonnina Ostia Aggredisce la compagna e un’amica e le sequestra: orrore a Roma Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia a Ostia, nel Lazio. Roma, aggredisce compagna e un'amica e le sequestra: arrestato 50enne Un uomo di 50 anni è stato arrestato questa mattina a Roma dopo aver aggredito una donna e un’amica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Madonnina Ostia Argomenti discussi: Ostia, aggredisce e sequestra la compagna in un alloggio di fortuna: arrestato 50enne dalla Polizia di Stato; Armato si intrufola nella casa del commercialista e aggredisce papà e figlia: condannato a 6 anni di carcere, poi verrà espulso; Scoperta casa degli orrori per un cane terranova: scatta il sequestro penale; 17enne aggredisce gli agenti durante un controllo a Lecce, trasportava droga nelle mutande: arrestato. Aggredisce e sequestra la compagna, intrappolata anche un’amica che ha provato ad aiutarlaDoppio sequestro nel parco della Madonnina a Ostia, dove un 50enne ha chiuso con un lucchetto due donne in una baracca ... fanpage.it Aggredisce la compagna e la sua amica, e poi le sequestraUna lite familiare degenerata in un'aggressione violenta. Arrestato a Ostia un uomo che le aveva rinchiuse in una baracca all'interno del parco della Madonnina. Le due danno salvate dalla segnalazione ... rainews.it Aggredisce la compagna e la sequestra in un alloggio di fortuna. Intrappolata anche un' amica accorsa in aiuto facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.