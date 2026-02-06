Agenas passa la soluzione ponte | Fedriga presidente Fico nel Cda

La Conferenza delle Regioni ha preso una decisione chiara per sbloccare la situazione all’Agenas. Dopo mesi di stallo e il rischio di un altro semestre di commissariamento, è arrivata una soluzione ponte. Fedriga diventa presidente, mentre Fico entra nel consiglio di amministrazione. La scelta mira a far ripartire l’ente e evitare ulteriori ritardi nell’amministrazione sanitaria.

Il pericolo poteva essere un altro semestre di commissariamento per l'Agenas. E così ieri la Conferenza delle Regioni ha deciso per una via transitoria per superare l'impasse: Massimiliano Fedriga, in qualità di presidente delle Regioni, va al vertice dell'Agenzia mentre Roberto Fico, entra nel Consiglio di amministrazione. A ricoprire il ruolo di direttore generale invece sarà Angelo Tanese. Decisione unanime ieri a Roma pur di avere subito nuovi vertici all'Agenzia. «Ringrazio i colleghi per la fiducia. Ci tengo ad evidenziare come si tratta di un incarico temporaneo al fine di garantire all'ente un graduale rientro alla piena operatività», chiarisce subito Fedriga.

