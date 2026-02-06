Affari Tuoi salta la puntata di questa sera | perché Stefano De Martino non va in onda

Questa sera, venerdì 6 febbraio, il programma Affari Tuoi non si presenta in televisione. Stefano De Martino, che lo conduce, ha deciso di saltare la puntata senza dare spiegazioni ufficiali. I telespettatori dovranno aspettare un’altra sera per scoprire cosa succederà.

Questa sera, venerdì 6 febbraio, Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda. La notizia è arrivata dallo stesso conduttore partenopeo alla fine della puntata di ieri. “Domani non andremo in onda. Vi aspetto dopodomani, sempre qui ad Affari Tuoi”, ha detto De Martino. Al posto del gioco la Rai, infatti, trasmetterà la diretta della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, a partire dalle 19.45 circa fino alle 23, in scena allo stadio di San Siro. La programmazione dell'amato programma, come detto da De Martino, tornerà regolare da domani.🔗 Leggi su Napolitoday.it

