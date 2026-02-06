Aeroporti guardiamo con attenzione a Foggia Dmo? Ho perplessità

Questa mattina a Foggia si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e cittadini per discutere del progetto di sviluppo dell’aeroporto locale. I partecipanti hanno espresso perplessità sulla pianificazione proposta, chiedendo maggiore attenzione ai flussi di traffico e alle esigenze delle aree interne. La discussione si concentra sulla possibilità di coinvolgere davvero la comunità e su come evitare che il progetto finisca per essere solo una dichiarazione di intenti.

Partecipazione dal basso e ascolto del territorio, pianificazione fondata sullo studio dei flussi, rivalutazione delle aree interne. L’assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace partirà dal confronto con gli operatori e il Partenariato per mettere mano alla legge regionale sul turismo, ferma al 1999, e attuare una strategia di sviluppo e crescita di un comparto che vale già, in Regione, oltre il 13% del Pil. Laureata in giurisprudenza, Starace, che ha già maturato esperienza amministrativa al Comune di Vieste, dove è cresciuta e vive, ha assunto nella Giunta Decaro la delega alle politiche per il turismo e la promozione e, fra le altre, anche sostegno all’industria turistica, destinazioni turistiche, regolazione dei flussi, eventi strategici e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

