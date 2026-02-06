Aeroporti guardiamo con attenzione a Foggia Dmo? Ho perplessità

Da quotidianodipuglia.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Foggia si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e cittadini per discutere del progetto di sviluppo dell’aeroporto locale. I partecipanti hanno espresso perplessità sulla pianificazione proposta, chiedendo maggiore attenzione ai flussi di traffico e alle esigenze delle aree interne. La discussione si concentra sulla possibilità di coinvolgere davvero la comunità e su come evitare che il progetto finisca per essere solo una dichiarazione di intenti.

Partecipazione dal basso e ascolto del territorio, pianificazione fondata sullo studio dei flussi, rivalutazione delle aree interne. L’assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace partirà dal confronto con gli operatori e il Partenariato per mettere mano alla legge regionale sul turismo, ferma al 1999, e attuare una strategia di sviluppo e crescita di un comparto che vale già, in Regione, oltre il 13% del Pil. Laureata in giurisprudenza, Starace, che ha già maturato esperienza amministrativa al Comune di Vieste, dove è cresciuta e vive, ha assunto nella Giunta Decaro la delega alle politiche per il turismo e la promozione e, fra le altre, anche sostegno all’industria turistica, destinazioni turistiche, regolazione dei flussi, eventi strategici e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

aeroporti guardiamo con attenzione a foggia dmo ho perplessit224

© Quotidianodipuglia.it - «Aeroporti, guardiamo con attenzione a Foggia. Dmo? Ho perplessità»

Approfondimenti su Aeroporti Foggia

Marotta scalda gli interisti sul mercato: «Guardiamo con attenzione a gennaio. E sul rigore dico questo»

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha commentato la recente sconfitta in Champions League contro il Liverpool, affrontando anche il tema del rigore e delle strategie di mercato.

Inter-Milan, Impallomeni: “Ho delle perplessità sui rossoneri. Se riescono a non perdere …”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

AEROPORTO GINO LISA DI FOGGIA, VOLI FERMI. TROVEREMO UNA SOLUZIONE, ADP FA CHIAREZZA

Video AEROPORTO GINO LISA DI FOGGIA, VOLI FERMI. TROVEREMO UNA SOLUZIONE, ADP FA CHIAREZZA

Ultime notizie su Aeroporti Foggia

Argomenti discussi: Ryanair da Cuneo con le due rotte verso Cagliari e Palermo; Ita Airways, Pappalardo frena su nuove rotte.

Una classifica svela quali sono i migliori e peggiori aeroporti d’Europa e del mondo del 2025In estate l’attenzione verso gli aeroporti aumenta, favorita dal numero di viaggiatori che affollano i terminal con il desiderio di partire. Non tutti gli scali, però, sono uguali. Alcuni hanno il ... siviaggia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.