Aeroitalia apre nuove rotte dalla Toscana verso Cagliari e Comiso. La compagnia annuncia il lancio di voli diretti in vista dell’estate, puntando a rafforzare la presenza nel sud Italia. La decisione arriva dopo l’accordo con Saber, che permette di ampliare l’offerta e rispondere alle richieste di clienti e turisti.

Roma, 6 febbraio 2026 – Aeroitalia, compagnia aerea italiana nata le 2022, allarga il proprio raggio di vendita e in vista dell’estate lancia i collegamenti dalla Toscana per Cagliari e Comiso (Ragusa). Proprio oggi è stato annunciato l’accordo con Sabre, leader globale nella tecnologia per l'industria del turismo, per la promozione dei voli per agenzie di viaggi e aziende che intendono acquistare o prenotare biglietti attraverso i canali che si usano abitualmente. Collegandosi a ‘ SabreMosaic Travel Marketplace ’ (la piattaforma per gli operatori) le agenzie di viaggi possono accedere a tutte le offerte della compagnia, incluse le tariffe per i residenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aeroitalia lancia nuovi voli dalla Toscana per Cagliari e Comiso. La svolta con l’accordo Saber

Approfondimenti su Aeroitalia Toscana

Aeroitalia amplia la sua rete e vola anche da Pisa.

L’estate 2026 porta novità nei cieli toscani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Aeroitalia Toscana

