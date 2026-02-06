Aereo sbaglia decollo e si lancia verso un deposito di carburante

Un aereo ha sbagliato decollo e si è lanciato contro un deposito di carburante. Il velivolo ha avuto un problema durante la partenza e ha preso una traiettoria sbagliata, finendo per schiantarsi. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito gravemente, ma l’incidente ha causato l’interruzione temporanea dei voli e il blocco dell’area. Le autorità stanno verificando cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Il rombo dei motori che sale di intensità e la spinta familiare contro lo schienale del sedile sembravano l’inizio di un volo notturno come tanti altri, una routine rassicurante per chi è abituato a viaggiare tra le capitali europee. Eppure, mentre le luci bianche e blu scorrevano veloci ai lati della fusoliera, un dettaglio fondamentale non tornava. Sotto le ruote non c’era l’asfalto infinito e sicuro di una pista principale, ma una lingua di cemento molto più stretta, destinata al transito lento e non alle folli velocità necessarie per staccarsi da terra. La consapevolezza del pericolo è arrivata come una scarica di adrenalina pura, costringendo chi sedeva ai comandi a una frenata d’emergenza disperata proprio quando l’orizzonte stava per finire contro strutture metalliche cariche di sostanze infiammabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

