Adriano torna ad Appiano Gentile e viene accolto con un abbraccio caloroso da Chivu. La visita del brasiliano ha emozionato i tifosi nerazzurri, ricordando i tempi in cui indossava la maglia dell’Inter. La scena ha riacceso i ricordi di un’epoca passata, sottolineando il forte legame tra il giocatore e il club.

di Lorenzo Vezzaro Adriano torna in casa Inter per una visita che ha infiammato il cuore dei tifosi nerazzurri, confermando un legame eterno. Una mattinata carica di nostalgia ha sorpreso i tifosi della Beneamata presso il centro sportivo di Appiano Gentile. Dopo la visita di Andrea Ranocchia, ex difensore centrale e per anni capitano della squadra, i cancelli si sono aperti per accogliere Adriano Leite Ribeiro. L’ex centravanti brasiliano, soprannominato l’Imperatore per la sua forza fisica straripante e il suo leggendario tiro mancino, ha approfittato del suo viaggio in Italia per ritrovare l’ambiente che lo ha reso un’icona del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adriano fa visita ad Appiano Gentile: l’abbraccio con Chivu rimembra i tempi in nerazzurro-FOTO

