Adimari | Intervenire per la rete viaria in San Lorenzo del Vallo

Adimari torna a parlare della situazione della strada a San Lorenzo del Vallo. Chiede un intervento immediato per sistemare la rete viaria, che ormai da tempo presenta diverse criticità. La strada nella contrada Terzo di Firmo ha bisogno di lavori urgenti, e il sindaco insiste affinché si agisca al più presto. La gente aspetta risposte concrete per mettere fine ai disagi quotidiani.

San Lorenzo del Vallo, Adimari chiede un intervento urgente per la rete viaria A San Lorenzo del Vallo, nella contrada Terzo di Firmo, l’attesa di un intervento tempestivo e risolutivo per la rete viaria è ormai una necessità urgente. Così ha dichiarato Grazia Adimari, presidente del Comitato Contrada Terzo di Firmo, in un momento in cui la comunità locale è ancora ferita dai danni provocati da forti temporali che hanno investito l’area. Il maltempo, arrivato a febbraio 2026, ha causato ingenti danni anche alle colture, e ha messo a dura prova l’infrastruttura esistente. Secondo Adimari, l’assenza di piani urbanistici adeguati, combinati a un’attuazione insufficiente delle infrastrutture per la gestione dell’acqua, ha portato alla crescita della natura in un contesto dove dovrebbe prevale la pianificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Lorenzo del Vallo Interventi

Recentemente, la Città Metropolitana di Messina ha visitato i Comuni di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni, coinvolgendo sindaci e rappresentanti istituzionali.

Il 14 dicembre alle ore 11 si terrà l'inaugurazione della Residenza San Lorenzo a Castel San Lorenzo, una nuova struttura gestita dalla cooperativa A.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Lorenzo del Vallo Interventi

San Lorenzo del Vallo, Adimari: Si intervenga per la rete viariaGrazia Adimari, presidente del Comitato Contrada Terzo di Firmo di San Lorenzo del Vallo, chiede un intervento tempestivo e risolutivo per la viabilità ... cosenzapost.it

#TG2000 - #Sicurezza Roma, identificate oltre 1000 persone. Paura per picchiatore #SanLorenzo #6febbraio #Piantedosi #DecretoSicurezza #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it @poliziadistato x.com

Paura a San Lorenzo: l’aggressione, senza apparente motivo, è stata ripresa dalle telecamere di un locale facebook