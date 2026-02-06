Addio a Cesare Ruperto morto a 100 anni l’ex presidente della Consulta

È morto a Roma Cesare Ruperto, ex presidente della Corte costituzionale, che aveva raggiunto il secolo di vita. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera nella giurisprudenza italiana.

Si è spento a Roma, all’età di cento anni, Cesare Ruperto, figura di riferimento della giurisprudenza italiana e presidente emerito della Corte costituzionale. La notizia della sua scomparsa segna la fine di un secolo di vita dedicato interamente al servizio delle istituzioni e della legalità. Ruperto non è stato soltanto un magistrato di altissimo profilo, ma un testimone diretto delle trasformazioni del diritto in Italia, mantenendo sempre un profilo di estrema sobrietà e un rigore intellettuale che lo ha reso stimato trasversalmente nel panorama politico e giuridico del Paese. Un percorso professionale d’eccellenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

