Addio a Cesare Castellotti storico volto torinese di 90° Minuto

È scomparso Cesare Castellotti, volto noto di 90° Minuto. Aveva 90 anni e per anni ha raccontato il calcio torinese, diventando un punto di riferimento per tanti tifosi. La sua voce e il suo modo di commentare resteranno nella memoria di chi lo ha seguito nel tempo.

La scomparsa di Cesare Castellotti rappresenta la perdita di una voce preziosa nel racconto televisivo del calcio torinese. Una figura che ha segnato un'epoca, capace di coniugare competenza, umanità e una sobria leadership narrativa, senza perdere mai di vista i contenuti prima delle polemiche. Nell'orizzonte di Novantesimo Minuto, Castellotti si è distinto come uno dei volti più riconoscibili della scena, legando la sua immagine a una cronaca che coniugava accuratezza a tatto. Il 16 maggio 1976, tra le voci della festa granata per lo scudetto, portò avanti una scena significativa: in mezzo alla bolgia del pubblico riuscì a ottenere le prime emozioni di Patrizio Sala e Zaccarelli, correndo dietro a Paolo Frajese.

