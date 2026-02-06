Ad Abu Dhabi il vertice di pace per l’Ucraina si rivela un flop Per Putin l’incontro è stato utile ma serviranno altre sei settimane di trattative con Zelensky

Il vertice di pace ad Abu Dhabi si è concluso senza grandi risultati. I leader di Ucraina, Russia e Stati Uniti si sono incontrati, ma nessuna svolta concreta si è vista. Putin dice che l’incontro è stato utile, anche se serviranno almeno sei settimane di trattative con Zelensky. Chi sperava in una svolta immediata dovrà aspettare ancora.

Se qualcuno riponeva grandi aspettative nei colloqui di Abu Dhabi tra Usa, Ucraina e Russia, allora è destinato a restare deluso. Il vertice nella capitale degli Emirati Arabi Uniti si è concluso, come da pronostico, con un sostanziale nulla di fatto. Nessun accordo o tregua, soltanto le classiche parole di facciata che sembrano celare uno stallo profondo. A lasciarlo intendere, infatti, è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha definito il vertice “costruttivo e stimolante”, salvo poi aggiungere, come riporta l’agenzia Tass, che “il lavoro in corso è complesso, multilivello e scandito per fasi”, le quali richiederanno almeno altre sei settimane di trattative. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

