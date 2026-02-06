Acquisto del Milan a escluso eccellente nella Roma | l' incredibile destino di Dovbyk

La Roma ha annunciato le scelte ufficiali per la fase a eliminazione diretta in Europa. Tra le sorprese c’è l’inserimento di Dovbyk, che non era tra i favoriti, mentre altri giocatori sono stati esclusi. La decisione ha già scatenato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Una decisione recente riguarda la formazione da schierare in Europa: la Roma ha reso note le scelte UEFA per la fase a eliminazione diretta, inserendo i nuovi arrivi Malen, Vaz e Zaragoza. In questo contesto, Artem Dovbyk non figura tra i convocati, incidendo sull’umore della squadra e sulle aspettative legate al gruppo di lavoro. La comunicazione ufficiale sui requisiti UEFA evidenzia la presenza di Malen, Vaz e Zaragoza nel roster, mentre Artem Dovbyk resta escluso dalle selezioni europee. L’operazione mette in luce una gestione delle risorse offensivi orientata a profili diversi da quello dell’attaccante ucraino e conferma la dinamica interna allo spogliatoio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Dovbyk Roma

