Acque di rigurgito a Sassari e Castelsardo | chiusura dell’area pedonale rinviata dopo i decessi di due persone

A Sassari e Castelsardo, le autorità hanno deciso di non chiudere ancora l’area pedonale nonostante le morti causate dall’acqua di rigurgito. La decisione è arrivata dopo aver valutato le situazioni e le possibili alternative, ma resta alta la preoccupazione tra i residenti. Le due persone decedute avevano tentato di attraversare le zone colpite, dove l’acqua si era accumulata rapidamente. Le condizioni rimangono critiche e si spera in interventi rapidi per prevenire altri incidenti.

**L’acqua scorre a Sassari e Castelsardo, la chiusura dell’area pedonale è stata rinviata dopo due decessi.** A Sassari, nella zona del quartiere di via Milano Rosello, e a Castelsardo, il rifornimento idrico è andato avanti senza interruzioni, nonostante fossero previsti i lavori di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2. Il ritardo è stato comunicato dall’ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (Enas), che ha deciso di rinviare a data ancora da definire l’esecuzione dei lavori, per motivi legati alla programmazione e alle condizioni tecniche dell’impianto. Le zone colpite dalle operazioni, inizialmente previste per essere chiuse notturnamente a Sassari – con l’intera area pedonale del quartiere Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Tingari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari – sono state invece lasciate in condizione di continuità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Acque Rigurgito

Da settimane i lavori sull’acquedotto Coghinas 2 sono bloccati, lasciando molte case senz’acqua.

La Polizia Locale di Mercato San Severino ha multato due persone che ieri sono passate con macchina e ciclomotore nell’area pedonale di Corso Diaz.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Acque Rigurgito

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 20:00 di giovedì 29 gennaio 2026; Allerta gialla il 3 febbraio per Lucca e Massa-Carrara; Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio; Dalla mezzanotte torna l’allerta meteo sulla Campania.

Attenzione al reflusso esofageo e ai suoi effetti sui denti e sui tessuti orali! Il reflusso esofageo è una condizione comune che si verifica quando gli acidi dello stomaco risalgono nell'esofago, causando sintomi fastidiosi come bruciore di stomaco e rigurgito. Tutt facebook