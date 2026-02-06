Acireale incendio nella sede del museo dei carri allegorici in miniatura

Questa mattina un incendio ha colpito il museo dei carri allegorici in miniatura a Acireale. Le fiamme sono ancora attive e hanno causato danni a diverse opere realizzate dagli artigiani locali. L’incendio si è verificato alla vigilia del Carnevale, uno degli eventi più importanti per la città e i suoi lavoratori della cartapesta decorata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, che cercano di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il fuoco ha aggredito il museo dei carri allegorici in miniatura. L'incendio, ancora in corso, avrebbe danneggiato alcune delle opere realizzate dagli artigiani acesi, alla vigilia del Carnevale, l'appuntamento più importante dell'anno per i tanti lavoratori della cartapesta decorata. Sul posto.

