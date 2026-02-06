Accusa un malore e si accascia al suolo | paura in via Posillipo

Un uomo si è sentito male e si è accasciato in strada, in via Posillipo. Alcuni passanti hanno chiamato subito i soccorsi, ma lui non è riuscito a rialzarsi. La scena ha creato molta paura tra i presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo ha accusato un improvviso malore e si è accasciato al suolo, senza riuscire a rialzarsi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 20 in via Posillipo, la strada che collega viale San Lorenzo al Ponte Calore. Sul posto è stato immediatamente richiesto l'intervento del personale del 118 che ha soccorso l'uomo. Secondo le prime informazioni, la persona coinvolta sarebbe di nazionalità ucraina. Le sue condizioni sono state affidate alle cure dei sanitari intervenuti.

