Accolto il nuovo quesito per il referendum sulla Giustizia la data del voto in bilico

Il referendum sulla Giustizia potrebbe essere rinviato. La decisione dipenderà dall’ordinanza che i magistrati della Corte di Cassazione depositeranno nelle prossime ore. Per ora, l’Ufficio centrale ha dato il via libera al nuovo quesito, approvato dai 15 giuristi promotori, ma il voto resta in bilico.

Il referendum sulla Giustizia rischia lo slittamento: tutto dipenderà dal contenuto dell’ ordinanza che sarà depositata nelle prossime ore dai magistrati dell’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, che - secondo fonti della stessa Cassazione - hanno accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Il nuovo quesito e le modifiche alla Costituzione L’aggiunto al quesito originario riguarda il riferimento agli articoli della Costituzione modificati. Il quesito originario recitava: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 🔗 Leggi su Feedpress.me

