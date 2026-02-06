Acccoltellò la ex nel parcheggio ridotta la condanna

La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna per Said Cerrah, il giovane di 27 anni che nel dicembre 2024 ha accoltellato la ex nel parcheggio di un centro commerciale a Giussano. La pena, però, è stata ridotta di otto mesi rispetto alla sentenza originale.

Nel pomeriggio del 9 dicembre 2024, l'uomo già ai.

