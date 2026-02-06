Abbiamo sempre creduto che l'autismo riguardasse di più i maschi | forse non è davvero così

Questa volta uno studio svedese sfata un mito. Finora si pensava che l’autismo colpisse soprattutto i maschi, ma i dati su 2,7 milioni di persone dimostrano che a 20 anni le diagnosi tra le donne sono quasi uguali a quelle degli uomini. La ricerca mette in discussione le convinzioni di sempre e apre nuove domande sui modi in cui si riconosce il disturbo.

