Aamodt | Il nuovo Tomba per me è Braathen La discesa olimpica? Vince

Il commento di Aamodt è chiaro: per lui, il nuovo Tomba si chiama Braathen. Durante la discesa olimpica, l’atleta norvegese si prepara a vincere, puntando a conquistare la medaglia d’oro. Braathen, che detiene il record di medaglie olimpiche nello sci alpino tra i norvegesi, si mostra sicuro e pronto a fare la differenza. Lo sport ha bisogno di sfide e di figure che possano ispirare, e lui sembra pronto a diventare una di queste.

Autunno 2019, su una nave che dalla Croazia faceva rotta verso Venezia, Kjetil Andre Aamodt (classe 1971) rifletteva sulla sua infanzia seduto su una poltrona con vista mare: "Sciavamo perché dalle mie parti in Norvegia non c'era molto altro da fare. Mio padre ci prendeva e si partiva in auto, poi quando vedeva uno spiazzo con un pendio tra i boschi accostava. E si sciava". A forza di sciare perché non c'era molto altro da fare, Aamodt è diventato l'uomo con più medaglie olimpiche nella storia dello sci alpino, otto: 4 ori (superG 1992, superG e combinata 2002, superG 2006); 2 argenti (discesa e combinata 1994); 2 bronzi (gigante 1992; superG 1994). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

