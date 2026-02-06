A Vico Equense sono partiti i lavori per riqualificare e mettere in sicurezza il porto di Marina d’Equa. La giunta comunale ha deciso di investire 13 milioni di euro per rinnovare il litorale e migliorare la sicurezza dell’approdo turistico. I lavori sono già iniziati e coinvolgono diverse aree del porto, con l’obiettivo di rendere più fruibile e sicura questa zona molto frequentata dai turisti e dai residenti.

La giunta di Vico Equense stanzia 13 milioni per la riqualificazione e messa in sicurezza del litorale e dell'approdo turistico di Marina di Aequa. Ad eseguirlo sarà una rete temporanea di impresa composta dalla quasi totalità degli imprenditori del borgo stesso. Il progetto interesserà il tratto di costa compreso tra Piazza Marina di Aequa e la foce del Rivo d'Arco e prevede diverse opere pubbliche e infrastrutturali finalizzate a migliorare sicurezza, accessibilità, fruibilità e qualità urbana del borgo marinaro. Per il primo cittadino, Giuseppe Aiello, con questi lavori si va ad intervenire "con una visione complessiva che tiene insieme sicurezza del litorale, tutela del paesaggio, accessibilità pubblica e rilancio economico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - A Vico Equense, al via la riqualificazione dell’approdo turistico di Marina d’Equa

Approfondimenti su Vico Equense

Il 1° febbraio si apre la tredicesima edizione di Aequastabia, la corsa che si svolge tra le suggestive località di Vico Equense e Castellammare di Stabia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vico Equense

Argomenti discussi: Vico Equense. Domani la festa patronale, limitazioni al transito; Torre del Saracino a Vico Equense: la magia continua; A Vico Equense piantato l’albero della memoria nel ricordo di Giovanni Falcone; Atletica: in 900 di corsa tra Vico Equense e Castellammare.

A Vico Equense rinasce l'approdo turistico di Marina d'EquaLa giunta di Vico Equense ha stanziato quasi 13 milioni e 758 mila euro, per la fattibilità preliminare del Project Financing di un intervento per la progettazione, realizzazione e gestione degli inte ... ansa.it

Vico Equense, tre giorni di festa per il Carnevale 2026Sarà un festival di creatività e partecipazione a Vico Equense per il Carnevale 2026, in programma dal 15 al 17 febbraio. L'annuncio è stato dato oggi svelando il tema che si ispirerà al Jurassic Par ... ansa.it

Vico Equense si prepara a vivere una tre giorni di festa, creatività e partecipazione con il , in programma dal 15 al 17 febbraio, quest’anno ispirato al tema “ ”. L’iniziativa, promossa dalla Città di Vico Equense, rientra n facebook