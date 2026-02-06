A squola di Giostra La Magistratura e i criteri di pena

Domenica primo marzo il quartiere di Porta Crucifera organizza un evento all’interno della rassegna “A squola di Giostra”. Si tratta di un appuntamento dedicato a riflettere su come vivere la manifestazione, inserito in un programma di approfondimenti. La giornata promette di coinvolgere i residenti e i visitatori, offrendo spunti e confronti sui temi legati alla tradizione e alla comunità.

Il quartiere di Porta Crucifera organizza per domenica primo marzo un appuntamento che sii inserisce all'interno della rassegna "A squola di Giostra - approfondimenti e riflessioni su come vivere la manifestazione". Stavolta verrà trattato il tema: "La Magistratura della Giostra, criteri di pena".

