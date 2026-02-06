A scuola di banca L’incontro all’Andreotti

Questa mattina si è svolto all’Andreotti un incontro dedicato a spiegare ai ragazzi come funziona il mondo delle banche. Gli studenti hanno posto domande semplici, come “Qual è il posto più sicuro dove mettere i risparmi?” e “Cos’è il pagobancomat?”, mentre gli esperti hanno cercato di rispondere in modo chiaro e diretto. Un momento di confronto tra giovani e professionisti, pensato per far capire meglio i servizi bancari di tutti i giorni.

"Qual è il posto più sicuro dove mettere i risparmi?", "Cosa fa la banca?", "Cos'è il pagobancomat?". Sono solo alcune delle numerose domande che i giovani studenti delle classi quinte del plesso di Alberghi dell'istituto comprensivo Libero Andreotti hanno rivolto al personale della Banca di Pescia e di Cascina, dopo aver assistito incuriositi, e decisamente all'altezza della situazione, alle lezioni tenute loro, nell'ambito dell'iniziativa organizzata dell'istituto di credito cooperativo all'interno del progetto l' 'Uso consapevole del denaro', che proseguirà in futuro coinvolgendo altri studenti delle classi quinte elementari.

