A Pistoia nuovo incontro ciclo ‘Leggere sentire vivere Un anno dopo’

A Pistoia riprendono gli incontri del ciclo ‘Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo’. La Biblioteca San Giorgio apre di nuovo le porte a scrittori, lettori e appassionati per discutere di libri e di educazione. L’evento, promosso dalla Fondazione Francis Bacon e dall’Università Vasco Gaiffi APS, si svolge con il supporto della Fondazione Caript. Un modo per incontrarsi, condividere storie e riflettere sul ruolo della lettura nella vita quotidiana.

(Adnkronos) – Proseguono gli incontri del ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo', l’iniziativa ideata dalla Fondazione Francis Bacon e dall’Università Vasco Gaiffi APS che mette al centro libri, lettura, biblioteche ed educazione, negli spazi della Biblioteca San Giorgio, con il sostegno di Fondazione Caript. Il prossimo appuntamento – che rientra nell'ambito del calendario di appuntamenti di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 – è in programma sabato 7 febbraio alle 16.30, nell’Auditorium Terzani, con l’incontro con Davide Sisto sul tema 'Virtual Influencer'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Pistoia Cultura Federico Rahola a Palazzo Ducale per un nuovo incontro del ciclo "Nel cuore del mare" Da leggere per chi desidera vivere con più equilibrio, autenticità e leggerezza La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pistoia Cultura Argomenti discussi: I fumetti nel giallo dall’America al Giappone; Torna la Firenze-Pistoia, la rievocazione della prima corsa su strada d’Italia, con una settimana di eventi; La mostra accessibile su Alfredo Catarsini a Montecatini Terme: un nuovo incontro di approfondimento; Giallo Pistoia, incontro con Christine Von Borries alla libreria Cino. A Pistoia nuovo incontro ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo'Proseguono gli incontri del ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo', l’iniziativa ideata dalla Fondazione Francis Bacon e dall’Università Vasco Gaiffi APS che mette al centro libri, lettura, bi ... adnkronos.com Nuovo anno e nuovi propositi. Hai del tempo libero a disposizione Stai pensando di fare del volontariato La Delegazione ANT di Prato e Pistoia ha organizzato un nuovo corso di Volontariato, tre incontri realizzati dall’equipe sanitaria e personale ANT. S facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.