A Pietradefusi l' evento Wedding & Home

Nel suggestivo scenario del Castello di Torre in Pietra, nella località Torre in Pietra di Pietradefusi, va in scena Wedding & Home, l’evento dedicato a chi sogna il matrimonio perfetto e a chi desidera rinnovare la propria casa con stile. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 marzo in via.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

