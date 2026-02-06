A Palermo 50 mila poveri rinunciano a curarsi in campo 114 farmacie e mille volontari

A Palermo circa 50 mila persone povere rinunciano alle cure, mentre 114 farmacie e mille volontari cercano di aiutarle. Ogni giorno, decine di famiglie devono fare i conti con la mancanza di soldi e spesso si rifiutano di curarsi per risparmiare. Sul territorio, 37 enti assistenziali distribuiscono sacchetti di cibo a circa 10 mila famiglie, coinvolgendo tra 30 e 40 mila persone, molte delle quali sono giovani e con un lavoro precario. La situazione resta difficile, anche per chi lavora e fatica a mettere insieme il pran

A Palermo e provincia circa 10mila famiglie povere - per un totale di componenti compreso tra 30 e 40mila persone, di età media abbassatasi alla fascia 30-40 anni e fra loro anche lavoratori monoreddito - quest'anno fanno riferimento a 37 enti assistenziali per il ritiro dei sacchetti della spesa.

