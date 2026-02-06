A giugno sarà difficile trattenere i big

A giugno, le grandi aziende italiane rischiano di perdere alcuni dei loro dirigenti più importanti. Gli amministratori delegati, soprattutto quelli che ricoprono anche il ruolo di direttori generali, si trovano a dover affrontare un momento complicato. Tante aziende cercano di trattenere i loro leader, ma le offerte e le opportunità all’estero sono tante e le tentazioni, spesso, sono troppo forti. La situazione si fa sempre più difficile per chi ha responsabilità di peso e deve decidere se restare o partire.

Mestiere difficile, l'amministratore delegato. Difficilissimo se oltre che AD sei anche direttore generale. Del Sassuolo, come nel caso di Giovanni Carnevali, plenipotenziario neroverde che, giusto lunedi sera alle 20 ha 'chiuso' la finestra invernale del mercato – con cinque partenze e quattro arrivi, uno dei quali pagato con cifra a sette zeri – e nel giro di 48 ore ha dovuto 'aprire' quella estiva, anche per fare il punto su quanto è successo a gennaio, ma anche e soprattutto su quanto succederà a giugno quando, ha detto alla Gazzetta dello Sport, "sarà difficile trattenere i big, che tuttavia spero restino per proseguire il nostro percorso di crescita".

