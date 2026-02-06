Domani il curling torna in tv con le gare di doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner scendono in pista in una giornata che si preannuncia impegnativa per l’Italia. La programmazione prevede l’orario esatto delle partite e lo streaming, così i tifosi potranno seguire passo passo le imprese degli atleti azzurri.

Una giornata non poco tosta per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, binomio in forza all’Italia per le prove di curling specialità misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, sabato 7 febbraio, gli azzurri a ffronteranno infatti due sfide molto impegnative in una serie di incroci da non sottovalutare. In occasione della prima sessione, pianificata per le 10:05, ci saranno di fatto due big match, ovvero Gran Bretagna-Canada e Svezia-Svizzera. Poi, a partire dalle 14:35, sarà la volta del team italiano, il quale affronterà proprio la Svezia. Sulle altre piste battaglieranno invece Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA e Cechia-Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, italiani in gara, streaming; A che ora gioca Sinner la semifinale degli Australian Open contro Djokovic: il match in tv in chiaro; Sinner-Shelton, il quarto mercoledì alle ore 9.

Quando finisce oggi il calciomercato invernale in Italia, a che ora si chiudono le trattativeIl calciomercato invernale in Serie A è iniziato il 2 gennaio e si chiuderà dopo praticamente un mese, alle ore 20 del 2 febbraio: tutto quello che c'è ... fanpage.it

Sabalenka-Rybakina agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaAryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocano il titolo del singolare femminile degli Australian Open. Match in programmma sabato sulla Rod Laver Arena alle ore 9.30 italiane (le 19.30 a Melbourne). Pe ... sport.sky.it

Effettivamente è anche ora di cena… #HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 #WinterSport #Olympics #Olimpiadi #Curling x.com

Eurosport Italia. . Effettivamente è anche ora di cena… #HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 #WinterSport #Olympics #Olimpiadi #Curling facebook