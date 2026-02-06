6 febbraio non notate nulla di strano? È il giorno dei calzini spaiati

Oggi a Firenze molti si sono guardati intorno sorprendenti, con calzini spaiati ai piedi. È il giorno dei calzini spaiati, e in città si vede gente che sfoggia abbinamenti insoliti senza che nessuno faccia caso. È diventata ormai una tradizione divertente, una giornata in cui l’eccezione diventa normale e tutti partecipano con entusiasmo.

Firenze, 6 febbraio 2026 - Se vi siete imbattuti in grandi e piccoli che oggi indossavano calzini diversi tra loro, sappiate che non avete avuto le traveggole. E no, non c'è nessuna nuova moda che impazza in città. Tantomeno un problema di lavatrici. La spiegazione è più semplice ed eticamente nobile. Oggi è la "giornata dei calzini spaiati". Nata una decina di anni fa da Sabrina Flapp, maestra di una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, l'iniziativa punta a sensibilizzare sull'autismo e altre diversità in un messaggio di inclusione e solidarietà. Perché i calzini spaiati? Perché due calzini anche se diversi tra loro in forma e colore assolvono alla loro funzione perfettamente.

