La sinistra si divide ancora sulla gestione delle proteste di Askatasuna. A sera, le posizioni si contraddicono, tra accuse di “Stato di Polizia” e richieste di più poliziotti. Mentre Giorgia Meloni chiede l’ora del basta, i leader di sinistra si scambiano commenti opposti, senza trovare un punto comune. La tensione resta alta e la politica si divora ancora una volta nel caos delle piazze.

Altro che “l’ora del basta” invocata da Giorgia Meloni. Sulle violenze di piazza di Askatasuna la sinistra in tv riesce nell’impresa di attaccare il governo pur sostenendo tesi opposte. Un bel cortocircuito, quello andato in scena a 4 di Sera su Rete 4. E dire che il padrone di casa Paolo Del Debbio, in apertura di puntata, aveva subito messo le cose in chiaro: «Posso solo dire che il male fa parte purtroppo della vita e non è mai giustificata la violenza, ma queste immagini ci portano a vedere una degenerazione per scopi tutti da scoprire - spiega a proposito dell’agente aggredito da un manifestante a Torino-, perché se chiedete a questo che ha martellato probabilmente balbetterà alcune cose delle solite, che sono ripugnanti e cioè che sicuramente vi dirà che si doveva difendere per la causa politica, per questo e lo Stato è repressivo, insomma tutta una serie di balle assolute per giustificare una violenza totalmente ingiustificabile, perché questa è una violenza ingiustificabile, non è la prima volta». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, "più poliziotti" e "Stato di Polizia": sinistra in tilt

Approfondimenti su Askatasuna violenza

Afragola: un individuo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una segnalazione alla Sala Operativa.

Ieri sera a Torino due agenti della Polizia di Stato sono stati aggrediti durante una manifestazione pubblica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Askatasuna violenza

Argomenti discussi: Quarta Repubblica: Puntata del 2 febbraio Video; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Perché ti svegli ogni notte alle 4? Ecco il messaggio che ti sta mandando il tuo corpo.

Ascolti TV ieri sera, 4 febbraio 2026: chi ha vinto tra L'Invisibile e Una nuova vita?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026. msn.com

Come partecipare come pubblico a 4 di sera, il talk show di Paolo Del DebbioCome partecipare come pubblico a 4 di sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 20:30. donnaglamour.it

4 di sera. . "Poliziotti processati, aggressori liberi” Pasquale Griesi a #4disera facebook