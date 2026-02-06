25 anni di attività per la Cooperativa Oros

La Cooperativa Oros ha celebrato i suoi 25 anni di attività con una cerimonia ufficiale a Bibbiena. Il sindaco e l’assessora Francesca Nassini hanno consegnato una targa ricordo ai rappresentanti della cooperativa. Una giornata dedicata a riconoscere il lavoro e la crescita di questa realtà locale, che da un quarto di secolo si impegna nel territorio.

La Cooperativa Oros ha festeggiato 25 anni di attività ricevendo una targa commemorativa dal Comune di Bibbiena, riconoscimento consegnato dal sindaco e dall’assessora Francesca Nassini. Patrizia Rosai, una delle tre fondatrici, ha ritirato il premio a nome della cooperativa, nata da giovani.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Quarant'anni di attività per la cooperativa Serena.

La collettiva "Riflessi d'arte" del Cenacolo degli Artisti Aretini, in corso fino al 6 gennaio 2026, si svolge nel Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo.

