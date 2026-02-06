06 02 – Mattarella | Lo sport sia un veicolo di pace – Il fisco scova 200mila evasori totali – Impatto genetico anche il papà conta

Da lapresse.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio agli atleti del Villaggio Olimpico, invitandoli a usare lo sport come strumento di pace. Dopo l’incontro, ha incontrato anche i capi di Stato, sottolineando l’unità e i valori che lo sport dovrebbe trasmettere. Nel frattempo, in Italia, il fisco ha scoperto 200mila evasori totali, mentre nuove ricerche sugli effetti genetici hanno evidenziato che anche il pader conta nel determinare le caratteristiche ereditarie.

Mattarella agli atleti del Villaggio Olimpico: “Lo sport sia un veicolo di pace”. Poi il Presidente ha ricevuto i Capi di Stato. JD Vance e Marco Rubio sono a Milano e oggi Meloni vede vicepresidente Usa. Il fisco scova 200mila evasori totali, il 43% svolgeva l’attività in nero. Partiranno 2,4 milioni di lettere d’avviso di irregolarità. Anche il papà conta. Passa per il Dna la rivincita dei papà trascurati dalla scienza. Una ricerca italiana “fotografa” l’impatto genetico dei padri. Questo articolo 0602 – Mattarella: “Lo sport sia un veicolo di pace” – Il fisco scova 200mila evasori totali – Impatto genetico, anche il papà conta proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

06 02 8211 mattarella lo sport sia un veicolo di pace 8211 il fisco scova 200mila evasori totali 8211 impatto genetico anche il pap224 conta

© Lapresse.it - 06/02 – Mattarella: “Lo sport sia un veicolo di pace” – Il fisco scova 200mila evasori totali – Impatto genetico, anche il papà conta

Approfondimenti su Villaggio Olimpico

Il fisco scova 200mila evasori totali

Il fisco ha individuato 200mila contribuenti che non hanno dichiarato nulla.

Fisco, scovati oltre 200mila evasori totali: 86mila erano sconosciuti all’erario

Questa mattina le autorità hanno scoperto oltre 200mila evasori totali, tra persone fisiche e imprese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Villaggio Olimpico

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'; Mattarella lancia i Giochi: I valori olimpici ispirino i governi di tutto il mondo; Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi in diretta | Mattarella ai Capi di Stato: I valori dello sport ispirino anche chi governa. Nicoletta Manni porta la fiaccola in Duomo.

06 02 mattarella loMattarella lancia i Giochi: I valori olimpici ispirino i governi di tutto il mondoMilano, il capo dello Stato al Villaggio Olimpico: pranza con gli atleti e firma il murale della tregua. I popoli si aspettano la pace. Stasera a San Siro ... repubblica.it

Velasco a Mattarella: 'Lo sport è scuola di democrazia'In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversita': cosi' Julio Velasco, ct ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.