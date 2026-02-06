06 02 – Mattarella | Lo sport sia un veicolo di pace – Il fisco scova 200mila evasori totali – Impatto genetico anche il papà conta

Questa mattina il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio agli atleti del Villaggio Olimpico, invitandoli a usare lo sport come strumento di pace. Dopo l’incontro, ha incontrato anche i capi di Stato, sottolineando l’unità e i valori che lo sport dovrebbe trasmettere. Nel frattempo, in Italia, il fisco ha scoperto 200mila evasori totali, mentre nuove ricerche sugli effetti genetici hanno evidenziato che anche il pader conta nel determinare le caratteristiche ereditarie.

Mattarella agli atleti del Villaggio Olimpico: “Lo sport sia un veicolo di pace”. Poi il Presidente ha ricevuto i Capi di Stato. JD Vance e Marco Rubio sono a Milano e oggi Meloni vede vicepresidente Usa. Il fisco scova 200mila evasori totali, il 43% svolgeva l’attività in nero. Partiranno 2,4 milioni di lettere d’avviso di irregolarità. Anche il papà conta. Passa per il Dna la rivincita dei papà trascurati dalla scienza. Una ricerca italiana “fotografa” l’impatto genetico dei padri. Questo articolo 0602 – Mattarella: “Lo sport sia un veicolo di pace” – Il fisco scova 200mila evasori totali – Impatto genetico, anche il papà conta proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 06/02 – Mattarella: “Lo sport sia un veicolo di pace” – Il fisco scova 200mila evasori totali – Impatto genetico, anche il papà conta Approfondimenti su Villaggio Olimpico Il fisco scova 200mila evasori totali Il fisco ha individuato 200mila contribuenti che non hanno dichiarato nulla. Fisco, scovati oltre 200mila evasori totali: 86mila erano sconosciuti all’erario Questa mattina le autorità hanno scoperto oltre 200mila evasori totali, tra persone fisiche e imprese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Villaggio Olimpico Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'; Mattarella lancia i Giochi: I valori olimpici ispirino i governi di tutto il mondo; Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi in diretta | Mattarella ai Capi di Stato: I valori dello sport ispirino anche chi governa. Nicoletta Manni porta la fiaccola in Duomo. Mattarella lancia i Giochi: I valori olimpici ispirino i governi di tutto il mondoMilano, il capo dello Stato al Villaggio Olimpico: pranza con gli atleti e firma il murale della tregua. I popoli si aspettano la pace. Stasera a San Siro ... repubblica.it Velasco a Mattarella: 'Lo sport è scuola di democrazia'In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversita': cosi' Julio Velasco, ct ... ansa.it MILANO CORTINA I Mattarella alla cena del Cio: i valori olimpici sono "un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/02/05/mattarella- facebook Dallo sport un messaggio di pace e serenità, così #Mattarella alla vigilia dell’apertura ufficiale di #MilanoCortina di Alessandra Giannoli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.