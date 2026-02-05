Questa mattina a Zeri la neve fresca copre le piste e il comprensorio si prepara a riaprire. Lo staff sta lavorando duramente per sistemare le piste e garantire che il weekend si possa sciare in tutta sicurezza. Da domani, il giornaliero costa 10 euro e il sabato ci sarà anche l’apertura notturna delle piste. La neve ha dato una bella spinta alla stazione sciistica, che punta a riaccogliere gli appassionati dopo un periodo di chiusura.

Zeri (Massa-Carrara), 6 febbraio 2026 – Zum Zeri, la neve caduta in questi giorni e il lavoro svolto dallo staff consentirà l’apertura di molte piste del comprensorio sciistico lunigianese e si sta lavorando per garantire al più presto l’apertura completa della stazione. Nel frattempo per soddisfare le tante richieste degli appassionati da venerdì 6 febbraio sarà aperto il campo scuola, mentre nel week end anche lo skilift del Cippo 15, impianto che consente l’utilizzo della maggioranza delle piste di Zum Zeri ad oggi perfettamente innevate e in assoluta sicurezza. Saranno aperti i tanti percorsi per chi ama ciaspolare con destinazione: Monte Fabei, Tecchione o Spiaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zeri, c’è la neve. Giornaliero a 10 euro e il sabato pista aperta in notturna

In Toscana, l’allerta arancione per vento e mareggiate è stata prorogata fino a sabato 10, mentre è prevista un’allerta gialla per rischio neve nella zona orientale.

