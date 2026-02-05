Zaporizhia 53mila famiglie al buio

Oltre 53mila famiglie di Zaporizhia sono rimaste senza luce dopo gli attacchi russi di ieri. La città e le zone vicine sono state colpite tutto il giorno, lasciando molte case al buio e creando caos tra i residenti. Nessuna notizia di vittime, ma la paura cresce tra chi ancora aspetta di rivedere l’elettricità.

1.58 Oltre 53mila famiglie sono rimaste senza elettricità dopo gli attacchi russi che hanno martellato per tutta la giornata di ieri la città di Zaporizhia e l'area vicina. Lo riferisce il governatore Ivan Fedorov secondo "The Kyiv Independent". Il rapporto del governatore da' conto di raid costanti e mirati di Mosca contro le infrastrutture energetiche. "A seguito degli attacchi, oltre 53.000 utenti sulla riva destra di Zaporizhia e in parte nel distretto sono senza elettricità",ha scritto il governatore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Zaporizhia 53mila Raid Mosca: al buio un milione famiglie Durante la notte, i raid russi hanno colpito l'area di Dnipropetrovsk in Ucraina, lasciando oltre un milione di famiglie senza acqua, luce e riscaldamento. Natale al freddo e al buio per alcune famiglie milanesi

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.