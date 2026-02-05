Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli. Il fratello ha ammesso di averla colpita, e secondo le prime notizie, un litigio sarebbe scaturito dal cagnolino dell’uomo. La vittima aveva scritto sui social di non voler mai vederlo soffrire, ma ora la sua vita è stata stroncata. La polizia indaga sulla vicenda, ancora senza chiarire i motivi esatti dell’omicidio.

Giuseppe Musella, il 25enne sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli per l'omicidio della sorella Ylenia Musella, 22 anni, si è consegnato alla polizia alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la ragazza. La giovane è stata colpita alle spalle con un coltello martedì pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta all'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli della città partenopea., Secondo quanto dichiarato da Giuseppe Musella all'origine del litigio tra i due ci sarebbe il cane dell'uomo. "Io dormivo, lei ha iniziato a urlare e mi ha svegliato. È per il mio cane che abbiamo litigato" ha dichiarato Musella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato | Il cagnolino di lui avrebbe scatenato la lite

