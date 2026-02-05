ylenia musella altri drammi nella famiglia della 22enne uccisa dal fratello

Ylenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa dal fratello a Ponticelli, Napoli, ha sconvolto ancora una volta la comunità. La vicenda si aggiunge a una serie di drammi che coinvolgono la famiglia, lasciando tutti senza parole. La ragazza è stata trovata vittima di un gesto violento che ha scosso l’intero quartiere.

L’omicidio di Ylenia Musella, 22 anni, riporta l’attenzione su una vicenda di cronaca avvenuta nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. La giovane è stata uccisa dal fratello al termine di una lite domestica, in un contesto familiare già segnato da precedenti episodi di violenza e da situazioni giudiziarie. Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe iniziata con colpi inferti con le mani e si sarebbe conclusa con coltellate. Dopo i fatti, la vittima è stata trasportata in auto e lasciata davanti a una struttura ospedaliera. Omicidio di Ylenia Musella: i fatti a Ponticelli, nel rione Conocal. La vicenda, riporta il Corriere della Sera, si è verificata nel rione Conocal, a Ponticelli, in via Chiaro di Luna. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

