WTA Cluj-Napoca 2026 | Raducanu e Cirstea in semifinale onda ucraina con Oliynykova e Snigur

Alle semifinali del WTA 250 di Cluj-Napoca si presentano Raducanu e Cirstea, che hanno battuto le avversarie nei quarti. Dietro di loro, l’Ucraina conquista due posti con Oliynykova e Snigur, entrambe alla prima partecipazione nel torneo. La giornata si è conclusa con alcune sorprese e un’onda ucraina che si fa largo tra le migliori.

In archivio la giornata dei quarti di finale al WTA 250 di Cluj-Napoca. Come vedremo, da una parte sono le teste di serie ad inserirsi all'interno delle semifinali, dall'altra c'è un vero e proprio avanzare dell'Ucraina tennistica, con due volti nuovi ai più: gli stessi due che erano al via del torneo. Partiamo dalla parte alta del tabellone, quella in cui Emma Raducanu non perde tempo ed elimina la polacca Maja Chwalinska per 6-0 6-4, assicurandosi senza troppa fatica la semifinale. Dall'altra parte della rete avrà Oleksandra Oliynykova, al debutto nel novero delle migliori quattro di un qualsiasi WTA e ottima autrice di un 6-4 6-4 sulla cinese Xinyu Wang, numero 4 del seeding.

