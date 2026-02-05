WTA Cluj-Napoca 2026 | Raducanu e Cirstea in semifinale onda ucraina con Oliynykova e Snigur

Da oasport.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle semifinali del WTA 250 di Cluj-Napoca si presentano Raducanu e Cirstea, che hanno battuto le avversarie nei quarti. Dietro di loro, l’Ucraina conquista due posti con Oliynykova e Snigur, entrambe alla prima partecipazione nel torneo. La giornata si è conclusa con alcune sorprese e un’onda ucraina che si fa largo tra le migliori.

In archivio la giornata dei quarti di finale al WTA 250 di Cluj-Napoca. Come vedremo, da una parte sono le teste di serie ad inserirsi all’interno delle semifinali, dall’altra c’è un vero e proprio avanzare dell’Ucraina tennistica, con due volti nuovi ai più: gli stessi due che erano al via del torneo. Partiamo dalla parte alta del tabellone, quella in cui Emma Raducanu non perde tempo ed elimina la polacca Maja Chwalinska per 6-0 6-4, assicurandosi senza troppa fatica la semifinale. Dall’altra parte della rete avrà Oleksandra Oliynykova, al debutto nel novero delle migliori quattro di un qualsiasi WTA e ottima autrice di un 6-4 6-4 sulla cinese Xinyu Wang, numero 4 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it

wta cluj napoca 2026 raducanu e cirstea in semifinale onda ucraina con oliynykova e snigur

© Oasport.it - WTA Cluj-Napoca 2026: Raducanu e Cirstea in semifinale, onda ucraina con Oliynykova e Snigur

Approfondimenti su Cluj Napoca Tennis

WTA Cluj-Napoca 2026, Emma Raducanu e Anastasia Potapova ai quarti di finale

Questa mattina si sono giocati gli ottavi di finale del torneo WTA di Cluj-Napoca.

Lucrezia Stefanini supera le qualificazioni al WTA Cluj-Napoca 2026, Zidansek battuta

Questa mattina Lucrezia Stefanini ha passato le qualificazioni al WTA di Cluj-Napoca, in Romania.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cluj Napoca Tennis

Argomenti discussi: Tabellone WTA Cluj-Napoca 2026: Bronzetti unica italiana, ma è remake della finale 2025; WTA Cluj-Napoca, Stefanini si qualifica: diretta SuperTennis; Tabellone WTA Cluj-Napoca 2026: Bronzetti unica italiana al via, c’è anche Raducanu; Montepremi Wta Abu Dhabi, Cluj-Napoca, Ostrava 2026: soldi, punti, prize money.

wta cluj napoca 2026WTA Cluj-Napoca 2026, Emma Raducanu e Anastasia Potapova ai quarti di finaleGiornata di ottavi di finale nel WTA 250 di Cluj-Napoca, sul cemento rumeno. Otto le sfide disputate, con pronostici rispettati per due delle giocatrici ... oasport.it

wta cluj napoca 2026WTA 250 Cluj-Napoca: programma, orari e ordine di gioco giovedì 5 febbraioIl programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 5 febbraio del WTA 250 di Cluj-Napoca 2026. In campo la testa di serie numero 1 Raducanu con la polacca Chwalinska. Ci sono anche la cinese Wang, ... spaziotennis.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.