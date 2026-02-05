Questa domenica al Wolfsburg, il Borussia Dortmund di Kovac cerca di allungare la sua serie vincente battendo i padroni di casa di Bauer. I gialloneri arrivano da una vittoria comoda e puntano a mantenere il ritmo. La partita si gioca alle 15:30, e in molti si aspettano un match senza troppi sorprese.

Continua la serie positiva del Borussia Dortmund di Kovac, che è a caccia di un altro risultato positivo sul campo del Wolfsburg di Bauer. I woelfe sono tornati sull’orlo del baratro dopo la sconfitta contro il Colonia, secondo scontro diretto consecutivo senza punti. Solo un punto li separa dalla zona playout e da un Magonza in grande ripresa. I gialloneri invece hanno sudato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Borussia Dortmund (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria comoda per i gialloneri sui woelfe

Sabato alle 15:30 si gioca il match tra Wolfsburg e Borussia Dortmund.

