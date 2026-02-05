Sabato alle 15:30 si gioca il match tra Wolfsburg e Borussia Dortmund. Il Dortmund di Kovac cerca di mantenere la serie positiva, mentre il Wolfsburg di Bauer prova a fermare la squadra giallonera in trasferta. La partita promette battaglia tra due squadre in buona forma.

Continua la serie positiva del Borussia Dortmund di Kovac, che è a caccia di un altro risultato positivo sul campo del Wolfsburg di Bauer. I woelfe sono tornati sull’orlo del baratro dopo la sconfitta contro il Colonia, secondo scontro diretto consecutivo senza punti. Solo un punto li separa dalla zona playout e da un Magonza in grande ripresa. I gialloneri invece hanno sudato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Borussia Dortmund (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Wolfsburg Borussia Dortmund

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Wolfsburg Borussia Dortmund

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Borussia Dortmund - Heidenheim in Diretta Streaming | DAZN IT; Euroleghe, 19ª Giornata: 5 attaccanti da schierare; Maina seal successive home wins for Köln as Wolfsburg keep faltering.

Pronostico Wolfsburg vs Borussia Dortmund – 7 Febbraio 2026La sfida di Bundesliga tra Wolfsburg e Borussia Dortmund accende l’interesse degli appassionati. In programma il 7 Febbraio 2026 alle 15:30 alla Volkswagen ... news-sports.it

Colonia, 30 gennaio 2026 Durante la partita di Bundesliga tra Colonia e VfL Wolfsburg, valida per la 19ª giornata di campionato, il calcio tedesco ha inaugurato il Diversity Matchday, appuntamento inserito nel calendario ufficiale delle autorità calcistiche e ded facebook