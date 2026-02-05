WhatsApp sta per introdurre una novità che riguarda la privacy dei minori. L’app di messaggistica nasconderà automaticamente tre tipi di informazioni sui figli degli utenti, per rafforzare la sicurezza e limitare l'accesso a dati sensibili. La modifica si trova ancora in fase beta, ma potrebbe arrivare presto a tutti gli utenti, modificando il modo in cui vengono gestite le informazioni dei minori sulla piattaforma.

WhatsApp si prepara a un cambiamento significativo per la protezione dei minori. L’aggiornamento beta 2.26.5.1 per Android, rilasciato attraverso il Google Play Beta Program, rivela che la piattaforma sta lavorando per la protezione digitale di bambini e adolescenti. Si tratta di modifiche automatiche alle impostazioni di privacy che entreranno in vigore in un prossimo aggiornamento, senza necessità di intervento manuale da parte degli utenti. WhatsApp modificherà automaticamente tre impostazioni chiave di privacy per tutti gli account giovani. La prima impostazione a essere modificata sarà Ultimo accesso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp nasconderà automaticamente tre informazioni dei tuoi figli: ecco quello che devi sapere

Approfondimenti su WhatsApp Protezione

WhatsApp introduce un nuovo account secondario dedicato al controllo parentale, offrendo maggiore sicurezza e gestione delle attività dei minori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su WhatsApp Protezione

Argomenti discussi: WhatsApp nasconderà automaticamente tre informazioni dei tuoi figli: ecco quello che devi sapere.

Cosa nasconde questo croccante strato di pastella Se hai risposto funghi porcini, significa che sei un fedelissimo di Madama Dorè. Impossibile dimenticare un fritto così originale. Per info e prenotazioni: Whatsapp: 339 7691072 Prenota il tuo tavolo: htt facebook

WhatsApp gratis addio Spunta la funzione premium segreta che nasconde gli annunci pubblicitari: ecco quanto ci costerà Scopri di più! x.com