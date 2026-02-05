Welliver ritorna come Bosch in tre nuovi episodi per la serie australiana di Ballard

Titus Welliver torna sul set e riprende il ruolo di Harry Bosch nella seconda stagione di *Ballard*. L’attore ha girato tre nuovi episodi della serie australiana, continuando a portare in scena il detective che lo ha reso famoso. La produzione ha ufficializzato il ritorno di Welliver, che aveva interpretato Bosch in diverse serie, e ora si prepara a riabbracciare i fan con nuove avventure del personaggio.

**Titolo**: *Harry Bosch torna in Ballard 2: Titus Welliver conferma tre nuovi episodi* **Lead**: Titus Welliver, l'attore che ha reso celebre Harry Bosch negli anni di serie televisive, è tornato a interpretare il celebre detective in tre episodi della seconda stagione di *Ballard*, la serie spinoff ispirata alla saga di *Bosch*. L'annuncio è arrivato durante un'intervista rilasciata a FabTV, dove Welliver ha dichiarato ufficialmente il suo ritorno per il febbraio 2026, con riprese in programma per il nuovo capitolo della storia di maggiore interesse. Confermato anche il coinaggio di tre episodi dedicati a Bosch, l'attore ha espresso il suo entusiasmo per l'esperienza, definendola "divertente come sempre" e ha sottolineato la sua emozione nel tornare a far parte dell'universo di Harry Bosch.

