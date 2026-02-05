Vomito e dissenteria 4 atlete ko | la Finlandia femminile di hockey in emergenza

La nazionale femminile di hockey della Finlandia sta attraversando un momento difficile. Quattro atlete sono state colpite da vomito e dissenteria, costringendo la squadra a cancellare gli allenamenti e gli appuntamenti con i media. La partita contro il Canada, in programma questa sera alle 21.10, si avvicina, ma ora il team deve fare i conti con l’emergenza. Per giocare, devono schierare almeno 17 giocatrici e stanno chiedendo una deroga alle autorità. La situazione resta delicata, e tutti sono in attesa di novità ufficiali.

Epidemia di norovirus per la Finlandia femminile di hockey su ghiaccio. Oggi la squadra dovrebbe aprire il torneo olimpico contro il Canada, alle 21.10 nella Rho Ice Arena. Ma quattro giocatrici sono state colpite dal virus - che causa vomito e dissenteria ed è altamente contagioso: sono stati annullati tutti gli allenamenti e degli impegni con i media per precauzione. Le atlete contagiate e le compagne di stanza sono state isolate e tutti gli ambienti disinfettati. La Finlandia deve schierare almeno 17 giocatrici, inclusi due portieri, e sono in corso contatti con la Federazione Internazionale per valutare eventuali deroghe, dato che rinviare la partita sarebbe molto difficile.

