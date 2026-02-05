La Volta Valenciana 2026 è partita con molte tensioni. Pedersen riesce a completare la gara, mentre Evenepoel si aggiudica la vittoria tra le polemiche. La corsa ha fatto emergere anche il problema di Van Aert, fermo da settimane per un infortunio alla caviglia, che rischia di compromettere il resto della stagione.

Roma, 5 febbraio 2026 - Non solo Wout Van Aert, fermo da oltre un mese per un guaio alla caviglia rimediato durante una gara di ciclocross: un altro uomo da Classiche rischia di vedere la stagione partire con un pesante handicap. È il caso di Mads Pedersen, che ha chiuso subito e nel peggiore dei modi la sua avventura alla Volta Comunitat Valenciana 2026. Le condizioni di Pedersen. Durante la prima tappa, vinta in volata da Biniam Girmay, il danese è rimasto vittima di una caduta nella quale, dopo tutti i rilievi del caso, ha rimediato una frattura al polso sinistro e una alla clavicola destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volta Valenciana 2026, succede di tutto: Pedersen va ok, Evenepoel vince tra le polemiche

Approfondimenti su Volta Valenciana 2026

Remco Evenepoel si prende la vittoria nella cronometro di oggi, ma la classifica generale cambia tutto.

La giornata di ieri alla Valenciana si è trasformata in una corsa contro il vento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Volta Valenciana 2026

Argomenti discussi: Challenge Mallorca 2026, Arne Marit ritrova il successo: Non me lo aspettavo, perché dovevo lanciare Alessio Magagnotti.

Volta Valenciana 2026, succede di tutto: Pedersen va ok, Evenepoel vince tra le polemicheLe prime due tappe della corsa spagnola sono da brividi: il danese rischia di saltare la stagione delle Classiche, mentre il vento condiziona la crono. Trionfa il belga, ma con i tempi neutralizzati ... sport.quotidiano.net

Volta Comunitat Valenciana 2026: Remco Evenepoel si aggiudica la cronometro. Il vento neutralizza la classifica generaleUna cronometro senza bici da cronometro. Il vento rivoluziona la seconda tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026. Alla fine il pronostico è ovviamente ... oasport.it

Volta a la Comunitat Valenciana 2026, crono condizionata dal vento: i tempi non conteranno per la classifica x.com

Mads Pedersen dopo il grave infortunio alla Volta Valenciana: 'Non è il miglior inizio di stagione, ma tornerò'. Link nel primo commento. facebook