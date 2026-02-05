Volontariato e sanità | risposte alle povertà sociali nei comuni italiani

La Sala Ecclesia Mater a Termoli si è riempita ieri pomeriggio per un incontro sulla povertà sanitaria. Volontari e rappresentanti della diocesi si sono confrontati su come rispondere alle emergenze sociali legate alla salute. L’obiettivo: trovare soluzioni concrete e immediatamente applicabili sul territorio. Alla riunione hanno partecipato anche figure della sanità locale, che hanno condiviso esperienze e strategie per migliorare l’assistenza alle persone più vulnerabili. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra volontariato e istituzioni per affrontare il problema della povertà sociale

**Il volontariato cristiano nella lotta alla povertà sanitaria: un incontro a Termoli per dare risposte concrete alle povertà sociali** Nella Sala Ecclesia Mater, in piazza Sant'Antonio a Termoli, lo scorso pomeriggio, si è tenuto un incontro formativo e operativo dal titolo "Povertà e Salute – Nuove sfide della Diocesi". L'appuntamento, inserito all'interno della Settimana per la Vita 2026, era dedicato a un tema cruciale per il territorio molisano: la salute non è solo un bene, è un diritto, e il volontariato ha il compito di farlo arrivare anche ai più poveri. Il dibattito, condotto in presenza di parroci e ministri straordinari della Comunione, ha messo in evidenza il ruolo sempre più importante dei servizi istituiti da Pastori e Medici Volontari Diocesani.

