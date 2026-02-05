Volo spaventoso dal cavalcavia | Giuseppe muore la moglie è gravissima Dinamica agghiacciante

Un volo spaventoso dal cavalcavia di Agropoli si è concluso tragicamente. Giuseppe, 84 anni, ha perso la vita dopo essere finito con la sua auto nel vuoto. La moglie, che era con lui, è rimasta gravemente ferita. La dinamica dell’incidente è ancora sotto shock, lasciando familiari e passanti senza parole. La scena è stata descritta come agghiacciante, con i soccorritori che hanno trovato i due coniugi in condizioni disperate.

Tragedia ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con la propria auto da una strada sopraelevata. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi in via Giambattista Vico, a poca distanza dall'Istituto Clinico Mediterraneo. La vittima è Giuseppe Malzone, residente insieme alla moglie a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento. L'anziano era alla guida di una Bmw quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L'auto ha sfondato una recinzione laterale e si è schiantata nel vuoto, compiendo un volo di diversi metri.

