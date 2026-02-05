‘Voleva uccidere anche me e mia madre mi hanno tolto tutto’ | il dolore della figlia del panettiere di Sarno
La figlia del panettiere di Sarno rivela il dramma vissuto durante l’omicidio del padre. “Me l’hanno ucciso davanti agli occhi”, dice con la voce rotta. “Voleva uccidere anche me e mia madre, mi hanno tolto tutto”. La giovane chiede un aiuto, un punto di riferimento, dopo aver perso il padre e aver vissuto momenti di terrore.
“Me l’hanno ucciso davanti agli occhi”. «Voleva uccidere anche me e mia madre. Ho bisogno di un padre e me l’hanno tolto». Trattiene a stento le lacrime Cristina Russo, la figlia di Gaetano Russo, il panettiere di 61 anni ucciso nel suo negozio a Sarno dal 35enne Andrea Sirica, tossicodipendente. «Me l’hanno ucciso davanti agli occhi mentre lo supplicavo di fermarsi», racconta la giovane, con la madre affranta accanto in un’intervista concessa al Tg1. «Ha continuato davanti a me. Ho cercato di salvarlo ma non ho potuto fare niente. Voleva uccidere anche me e mia madre. Mi hanno tolto tutto». Un dolore che diventa testimonianza: «Era un padre meraviglioso, mi ha protetto fino all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondimenti su Panettiere Sarno
“Ho paura per mia figlia Verdiana perché mi ricordo quando, 20 anni fa, persi mia madre: un dolore terribile, non voglio che lo provi”: così Enrica Bonaccorti
Enrica Bonaccorti si apre con dolore sulla paura di perdere anche sua figlia Verdiana.
Sarno, ucciso per difendere la figlia: il panettiere Gaetano Russo accoltellato dall’uomo del panino
#cilavegna, l’avvocato della difesa, Mirko Danieli di Pavia, ha sostenuto che «nessuno quella notte voleva uccidere nessuno» facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.