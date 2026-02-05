Viterbo si uccide in cella uno dei turchi che voleva pianificare un attentato

Un uomo di origini turche si è tolto la vita nella sua cella a Viterbo. La polizia aveva appena arrestato la persona, sospettata di voler pianificare un attentato. La Digos era intervenuta con un blitz nel hotel lungo il percorso della macchina di Santa Rosa, proprio mentre si preparava la tradizionale processione. La notizia ha sconvolto la comunità, ancora scossa dall’evento.

Tragedia nel pomeriggio nel carcere Nicandro Izzo, di Viterbo, dove si è tolto la vita, impiccandosi, Abdullah Atik, il 25enne turco arrestato insieme al suo connazionale 22enne Baris Kaya, la sera del tre settembre scorso mentre si nascondevano con armi automatiche da guerra, in un B&B nel capoluogo laziale. Quella sera gli uomini della Digos di Viterbo, fecero irruzione nella struttura ricettiva situata proprio sul percorso della macchina di Santa Rosa, la struttura alta 30 metri che la sera del tre viene trasportata in onore della patrona della città., La possibilità che i due fossero proprio in quel B&B per compiere un atto terroristico sulla folla al seguito della macchina, fece scattare delle misure di sicurezza straordinarie.

