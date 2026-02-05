Visita guidata a Palazzo Pilo Boyl di Pisa

Una visita guidata a Palazzo Pilo Boyl di Pisa attira molti curiosi. Il palazzo, nel centro storico, mostra uno stile rinascimentale ben conservato. Le persone entrano per scoprire i dettagli dell’edificio, che rappresenta un pezzo importante della storia cittadina. La guida accompagna i visitatori attraverso le stanze, raccontando storie e curiosità sulla costruzione e sulle persone che lo hanno vissuto. La visita si rivela un’occasione per conoscere meglio questa parte di Pisa.

Situato nel cuore del centro storico di Pisa, Palazzo Pilo Boyl è un raffinato esempio di architettura rinascimentale pisana. Recentemente restaurato con il contributo della Soprintendenza, l'edificio è oggi una delle sedi della Scuola Superiore Sant'Anna.

