La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne con un punteggio di 70-80. La squadra di coach Scariolo fatica a trovare continuità e, nonostante i 20 punti di Edwards, non riesce a portare a casa il risultato. La vittoria dell’Asvel allontana ancora di più la Virtus dalla qualificazione al play-in.

VIRTUS 70 ASVEL VILLEURBANNE 80 VIRTUS: Vildoza 9, Edwards 20, Alston Junior 7, Jallow 6, Diarra 10, Akele, Niang 8, Hackett 6, Smailagic 4, Ferrari, Accorsi, Canka ne. All. Ivanovic. ASVEL VILLEURBANNE: Watson 17, Angola 15, Traore 6, Seljaas 2, Eboua 11, Heurtel 2, Vautier 6, Ndiaye 16, Ajinca, Harrison 3, Jackson ne, Massa ne. All. Poupet. Arbitri: Pukl, Peerandi, Balak. Note: parziali 17-21; 33-43; 54-55. Tiri da due: Virtus 1934; Asvel 2236. Tiri da tre: 722; 729. Tiri liberi: 1113; 1522. Rimbalzi: 28; 42. Elementare, Watson. Verrebbe da dire parafrasando i celebri romanzi di Arthur Conan Doyle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus Il sogno play-in ora è più lontano

Approfondimenti su Virtus Il Sogno

La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne e mette a rischio la qualificazione ai playoff di Euroleague.

Resta aggiornato con le ultime notizie di oggi, giovedì 19 dicembre, su Calciomercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Virtus Il Sogno

Argomenti discussi: Matteo Cotelli: Secondo posto un sogno, Milano e Virtus fanno uno sport diverso; Virtus Bologna-Asvel dalle 20.30 su Sky; Virtus a Monaco per inseguire un sogno. Vildoza: Giochiamocela fino alla fine; Virtus sfida Trento davanti al proprio pubblico: ecco dove vederla in tv.

Virtus a Monaco per inseguire un sogno. Vildoza: Giochiamocela fino alla fineEurolega Ore 19,30: la zona play-in è a sei punti. Ivanovic senza Pajola, Edwards e Smailaigic. Voglio vedere la mentalità giusta ... ilrestodelcarlino.it

TRENTO SI REGALA UNA SERATA DA SOGNO: SCONFITTA LA VIRTUS BOLOGNA In rimonta il colpaccio della Dolomiti Energia Trentino. Il tiro di Hackett per la parità si spegne sul ferro. Secondo stop casalingo in campionato per le Vnere. x.com

TRENTO SI REGALA UNA SERATA DA SOGNO: SCONFITTA LA VIRTUS BOLOGNA In rimonta il colpaccio della Dolomiti Energia Trentino. Il tiro di Hackett per la parità si spegne sul ferro. Secondo stop casalingo in campionato per le Vnere. Finale: https: facebook