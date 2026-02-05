Virtus Il sogno play-in ora è più lontano

Da sport.quotidiano.net 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne con un punteggio di 70-80. La squadra di coach Scariolo fatica a trovare continuità e, nonostante i 20 punti di Edwards, non riesce a portare a casa il risultato. La vittoria dell’Asvel allontana ancora di più la Virtus dalla qualificazione al play-in.

VIRTUS 70 ASVEL VILLEURBANNE 80 VIRTUS: Vildoza 9, Edwards 20, Alston Junior 7, Jallow 6, Diarra 10, Akele, Niang 8, Hackett 6, Smailagic 4, Ferrari, Accorsi, Canka ne. All. Ivanovic. ASVEL VILLEURBANNE: Watson 17, Angola 15, Traore 6, Seljaas 2, Eboua 11, Heurtel 2, Vautier 6, Ndiaye 16, Ajinca, Harrison 3, Jackson ne, Massa ne. All. Poupet. Arbitri: Pukl, Peerandi, Balak. Note: parziali 17-21; 33-43; 54-55. Tiri da due: Virtus 1934; Asvel 2236. Tiri da tre: 722; 729. Tiri liberi: 1113; 1522. Rimbalzi: 28; 42. Elementare, Watson. Verrebbe da dire parafrasando i celebri romanzi di Arthur Conan Doyle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

virtus il sogno play in ora 232 pi249 lontano

© Sport.quotidiano.net - Virtus Il sogno play-in ora è più lontano

Approfondimenti su Virtus Il Sogno

Euroleague, Virtus che fai: l'Asvel espugna l'Arena. Play-in più lontani

La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne e mette a rischio la qualificazione ai playoff di Euroleague.

DIRETTA Tutte le notizie del 18 dicembre: il Marsiglia torna su Locatelli, sogno Lewandowski più lontano per il Milan

Resta aggiornato con le ultime notizie di oggi, giovedì 19 dicembre, su Calciomercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Virtus Il Sogno

Argomenti discussi: Matteo Cotelli: Secondo posto un sogno, Milano e Virtus fanno uno sport diverso; Virtus Bologna-Asvel dalle 20.30 su Sky; Virtus a Monaco per inseguire un sogno. Vildoza: Giochiamocela fino alla fine; Virtus sfida Trento davanti al proprio pubblico: ecco dove vederla in tv.

virtus il sogno playVirtus a Monaco per inseguire un sogno. Vildoza: Giochiamocela fino alla fineEurolega Ore 19,30: la zona play-in è a sei punti. Ivanovic senza Pajola, Edwards e Smailaigic. Voglio vedere la mentalità giusta ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.