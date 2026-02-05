Vinicius la fidanzata | Se uso una nuova pomata intima devo prima dirlo a lui e ai suoi fisioterapisti

La fidanzata di Vinicius rivela che, se prova una nuova pomata intima, deve prima informarlo e anche i fisioterapisti. La notizia fa discutere sui social e tra gli appassionati di calcio, che si chiedono quanto siano coinvolti i giocatori nella sfera privata. La coppia preferisce mantenere la riservatezza, ma questa rivelazione ha acceso un dibattito sulla vita personale dei calciatori.

Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa Calciomercato Inter: il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazione Parma, Cherubini svela: «Soddisfatti del mercato? Lo dirà il campo. Avrei firmato per questa posizione in classifica, sul rinnovo di Corvi.» Verona, Sammarco: «Un’emozione allenare in Serie A. Il primo giorno è stato difficile ma ora.» Lazio, protesta senza fine: stadio vuoto con l’Atalanta. E Cruciani manda un messaggio a Lotito De Rossi: «Soddisfatto del mercato del Genoa. Se fossi un presidente di Serie A prenderei Conte» D’Agostino punzecchia Conte: «Prende 8 milioni e si lamenta dei calendari ma Vergara non lo faceva giocare manco a nascondino» Duran lascia il Fenerbahce: dove giocherà l’attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vinicius, la fidanzata: «Se uso una nuova pomata intima devo prima dirlo a lui e ai suoi fisioterapisti» Approfondimenti su Vinicius Fidanzata La fidanzata di Vinicius: “Se devo usare una pomata intima, lo devo dire prima a lui. Per il doping” Virginia Fonseca, fidanzata di Vinicius, ha raccontato un episodio che l’ha lasciata senza parole. Thais Wiggers contro il gossip: "Fidanzata? Decido io se dirlo e quando dirlo" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vinicius Fidanzata La fidanzata di Vinicius: Se devo usare una pomata intima, lo devo dire prima a lui. Per il dopingVirginia Fonseca, fidanzata di Vinicius da qualche mese, ha rivelato la richiesta fattagli dal calciatore del Real Madrid: Giuro che ho iniziato ... fanpage.it Vinicius, la fidanzata: «Se uso una nuova pomata intima devo prima dirlo a lui e ai suoi fisioterapisti». Le parole della compagna del brasilianoVinicius, la fidanzata: «Se uso una nuova pomata intima devo prima dirlo a lui e ai suoi fisioterapisti». Le parole della compagna del brasiliano La relazione tra l’influencer brasiliana Virginia Fons ... calcionews24.com Virginia Fonseca, fidanzata di Vinicius da qualche mese, ha rivelato la richiesta fattagli dal calciatore del Real Madrid: https://fanpa.ge/Jcgnc facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.