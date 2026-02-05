Vinicius la fidanzata | Se uso una nuova pomata intima devo prima dirlo a lui e ai suoi fisioterapisti

Da calcionews24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fidanzata di Vinicius rivela che, se prova una nuova pomata intima, deve prima informarlo e anche i fisioterapisti. La notizia fa discutere sui social e tra gli appassionati di calcio, che si chiedono quanto siano coinvolti i giocatori nella sfera privata. La coppia preferisce mantenere la riservatezza, ma questa rivelazione ha acceso un dibattito sulla vita personale dei calciatori.

Approfondimenti su Vinicius Fidanzata

La fidanzata di Vinicius: “Se devo usare una pomata intima, lo devo dire prima a lui. Per il doping”

Virginia Fonseca, fidanzata di Vinicius, ha raccontato un episodio che l’ha lasciata senza parole.

Ultime notizie su Vinicius Fidanzata

